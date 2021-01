Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata - da scontare in Coppa Italia - Ibrahimovic e Lukaku dopo il derby di martedì scorso. Per entrambi l'ammonizione ricevuta per la lite in campo è motivata genericamente con il comportamento "non regolamentare". Per lo svedese la squalifica è scattata per la successiva espulsione per doppia ammonizione, mentre per Lukaku, che era diffidato, è bastato il primo giallo.

La Procura federale

Ora si attendono le mosse della Procura Federale, che intanto ha chiesto al giudice gportivo di acquisire il referto arbitrale per accertarsi che le frasi dette dai due giocatori - come è probabile - non siano state capite e già valutate dall'arbitro. Solo dopo valuterà se aprire una inchiesta per eventuali offese dal contenuto discriminatorio non sanzionate in campo.