Fra quattro giorni si sfideranno di nuovo in campionato. Intanto, però, il primo round se lo è aggiudicato l’Atalanta, che con questo successo si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia. Un altro regalo di compleanno per Gian Piero Gasperini, che martedì scorso ha compiuto 63 anni, dopo la vittoria col Milan. "La squadra me ne sta facendo tanti, temevamo questa partita. In Serie A c'è più margine di errore per rimediare, oggi no e averla vinta in inferiorità numerica ci ha fatto spendere tanto. Ma da qui a domenica recupereremo tutto. La semifinale è un ottimo traguardo. È una competizione che vogliamo affrontare al meglio arrivando più lontano possibile" ha garantito l’allenatore a Rai Sport. I nerazzurri hanno saputo reggere nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Palomino al 53’: "È stata una gara avvincente, bellissima per certi aspetti. Siamo partiti molto bene andando in vantaggio poi abbiamo smesso un po' di giocare sbagliando tanto e la Lazio ha ribaltato. La ripresa è stata eccezionale, stavamo facendo una buona gara anche in dieci, siamo venuti fuori con un gol e un rigore. Chiaramente nei minuti finali è stata un'esercitazione difensiva".