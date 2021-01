Napoli, piena fiducia a Gattuso

Napoli, ADL conferma la fiducia a Gattuso

I sondaggi del presidente De Laurentiis non volevano mettere in dubbio Rino Gattuso, in cui la società ha riposto la piena fiducia. Confermata ufficialmente. Il raggiungimento della semifinale di Coppa Italia diventa un'occasione da non perdere, ma le difficoltà non mancano: Osimhen è appena rientrato e non ha ancora il ritmo partita, Mertens non è al meglio e Petagna è out. Insomma, Gattuso dovrà inventarsi qualcosa ed è probabile che passi dal 4-2-3-1 a un 4-3-3 che gli consentirebbe di schierare un attacco di tutto rispetto: Lozano al centro, con ai lati Politano e Insigne. A centrocampo dovremmo vedere Elmas con Demme e Zielinski. Lobotka pronto ad essere impiegato a gara in corso.



NAPOLI (4-3-3) Probabile formazione: Meret; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso