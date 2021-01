Vietato sbagliare per ripartire subito dopo gli ultimi passi falsi (ko in Supercoppa contro la Juve e sconfitta col Verona in campionato) e per consolidare la propria posizione in panchina. Rino Gattuso sa che la sfida di Coppa Italia in programma giovedì sera alle 21 allo stadio Maradona contro lo Spezia è una di quelle da non fallire: in palio l’approdo del Napoli alla semifinale della competizione (contro la vincente della partita tra Lazio e Atalanta) e anche una parte del suo futuro. Quella contro la Spezia non sarà la gara decisiva per la sua panchina, ma la prima di una serie di incontri – Parma e la trasferta contro il Genoa – dai quali tutto l’ambiente Napoli attende una reazione e risposte importanti.