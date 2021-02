Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Sanchez, Skriniar e Vidal nell’Inter e Chiesa, Bentancur, Bernardeschi e Rabiot nella Juve. Sono loro i 10 diffidati della semifinale di andata di Coppa Italia e per ognuno di loro, in caso di ammonizione questa sera a San Siro, scatterebbe la squalifica per il match di ritorno in programma il 9 febbraio.