L'Atalanta vuole rifarsi dopo la brutta prestazione di domenica con la Lazio e torna nello stadio in cui rimediò la peggiore sconfitta stagionale (4-1 lo scorso 17 ottobre, 4^ giornata di campionato). Per la sfida con il Napoli, che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia, Gasperini non farà turnover e recupera anche Romero, risultato falso positivo. Ancora out Hateboer, squalificato invece Palomino

"Dobbiamo ripartire dalle vittorie con la Lazio nel quarto di finale e col Milan in campionato. Domenica invece siamo entrati in campo pensando subito alla semifinale". Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Napoli, l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha analizzato il momento dei suoi dopo il ko nella sfida-bis con l'ex Simone Inzaghi.



"Venivamo da 14 risultati utili consecutivi, ma in serie A ci sono ancora 18 giornate e l'attenzione è tutta sulla coppa. E' una sfida in due tempi, prima a Napoli e una settimana dopo a Bergamo: passare il turno sarebbe un traguardo molto importante". Gasperini torna sul precedente in trasferta del 17 ottobre scorso, finito 4-1 per la squadra di Gattuso: "Ho stima di Rino e non conosco la sua situazione, ma penso che le vittorie aggiustino tutto, anche se per mercoledì non siamo molto dell'idea - scherza -. Quella fu una delle nostre partite più difficili e più brutte da parte nostra, contro una squadra che alla vigilia pensavo tra le favorite per lo scudetto".



Infine, sul mercato: "Maehle sulle fasce ci può dare un buon contributo, conosceremo Kovalenko nei prossimi giorni: la rosa è affiatata, è normale che in caso di sconfitta qualcuno dica che Gomez sarebbe stato utile. Ma prima di domenica avevamo fatto una striscia di 14 risultati positivi"