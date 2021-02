Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

Al "Maradona" si gioca la seconda semifinale di andata della Coppa Italia, con il Napoli che ospita l'Atalanta. Gasperini, reduce dal ko in campionato con la Lazio, non può contare sullo squalificato Palomino ma ritrova Romero. Gattuso chiede gli straordinari a Demme e Di Lorenzo Condividi:

Al Maradona si ritrovano Napoli e Atalanta, che 108 giorni fa si scontravano all'allora stadio San Paolo con un risultato che rappresenta ancora il ko più pesante per i nerazzurri in campionato (4-1, inferiore soltanto al 5-0 rimediato a Bergamo dal Liverpool in Champions). Voglia di rivalsa per Gasperini, che è reduce dalla sconfitta con la Lazio, ma tanta voglia di riscatto anche per Gattuso, che nel post-partita di Napoli-Parma ha manifestato apertamente il suo malumore per questioni più personali che di campo. La sfida è in programma alle 20.45.

Napoli, Zielinski può rifiatare Tour de force per Gattuso, che è atteso dalla doppia sfida con l'Atalanta in Coppa Italia, dalla trasferta di Marassi col Genoa e poi ci sarà la Juve al Maradona, per quello che sarà il primo incrocio in campionato tra il Napoli e i bianconeri. In questo contesto è arrivato il doppio tweet di Aurelio De Laurentiis che a distanza di 7 giorni ha rinnovato la fiducia dell'allenatore e del Ds Cristiano Giuntoli. La mossa del Presidente lascia campo aperto a Gattuso, che si concentra sul lavoro sul campo: contro i nerazzurri sembra destinato a giocare ancora Demme, che non si ferma da un mese. Come lui, anche Di Lorenzo, che sembrava destinato a rifiatare, dovrebbe agire sulla corsia di destra di un 3-4-3 che vedrebbe in difesa Maksimovic, Manolas e Koulibaly. A centrocampo torna Bakayoko dal 1', mentre in attacco l'escluso sarebbe Petagna, con un tridente composto da Politano, Lozano e Insigne.

NAPOLI (3-4-3) Probabile formazione: Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Mario Rui; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso