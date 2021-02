Vidal, Sanchez e Romero squalificati per un turno

Il Giudice sportivo Alessandro Zampone, in relazione alle partite d'andata delle semifinali di Coppa Italia ha squalificato per un turno Cristian Romero (Atalanta), Alexis Sanchez e Arturo Vidal (Inter). I tre erano diffidati e sono stati puniti con un cartellino giallo nel corso dei primi 90 minuti delle sfide che decideranno le finaliste di Coppa. I cileni dell'Inter, che ritroverà Hakimi e Lukaku, salteranno la sfida di ritorno contro la Juve in programma il prossimo 9 febbraio. All'andata i bianconeri si sono imposti 2-1 a San Siro, grazie a una doppietta (il primo su rigore) di Cristiano Ronaldo dopo il vantaggio firmato da Lautaro Martinez. Il difensore centrale dell'Atalanta invece non sarà a disposizione per il ritorno contro il Napoli, previsto a Bergamo il prossimo 10 febbraio. All'andata al San Paolo 0-0 tra le squadre di Gattuso e Gasperini.