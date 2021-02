L'allenatore nerazzurro crede nella qualificazione, dopo la sconfitta in casa per 2-1 dell'andata: "Serviranno voglia e determinazione, senza concedere regali alla Juve come abbiamo fatto a San Siro". E manda un messaggio ai tifosi: "La nostra missione è quella di renderli orgogliosi, a prescindere dal risultato"

Antonio Conte ci crede e vuole provare a ribaltare l'1-2 dell'andata, con il quale la sua Inter è uscita sconfitta a San Siro contro la Juventus. L'allenatore nerazzurro lo ha spiegato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia del match: "Vogliamo vincere e passare il turno, per questo stiamo preparando la partita nel miglior modo possibile. Ho la mia convinzione, che trasmetto alla squadra attraverso il lavoro. Dobbiamo giocarci la partita con voglia e determinazione, sapendo di trovare di fronte un avversario forte che non ha bisogno dei regali che gli abbiamo concesso nella gara d'andata. Ho fatto il professionista e so che certi errori possono capitare, ma dobbiamo farne tesoro perchè domani servirà essere perfetti. Per vincere contro la Juventus c'è bisogno di una prestazione che sfiora la perfezione".