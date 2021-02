Pirlo lancia Kulusevski dal primo minuto nel ruolo di seconda punta al fianco di Cristiano Ronaldo. Conte perde Vidal per squalifica (al suo posto probabile l'impiego di Gagliardini) ma recupera Lukaku, assente nella gara d'andata. Ecco le possibili scelte dei due allenatori per il ritorno della semifinale di Coppa Italia Condividi:

Neanche il tempo di archiviare la ventunesima giornata di campionato che è già l'ora di rituffarsi sulla Coppa Italia. A una settimana di distanza dalla gara d'andata, che ha visto i bianconeri uscire vittoriosi per 2-1 da San Siro, Juventus e Inter si ritrovano con in palio un posto nella finalissima della competizione. Al termine del match dell'Allianz Stadium scopriremo dunque la prima finalista di Coppa Italia, che attenderà l'esito dell'altra semifinale tra Atalanta e Napoli per scoprire il nome della propria avversaria. Ecco le probabili scelte di Pirlo e Conte per provare a conquistare il posto nella sfida che si giocherà il prossimo 19 maggio con in palio il trofeo.

La probabile formazione della Juventus leggi anche Pirlo: "Vogliamo andare in finale a tutti i costi" Alcune indicazioni sull'undici che schiererà contro l'Inter le ha già date nella conferenza della vigilia Andrea Pirlo, che ripartirà dal 4-4-2 visto nelle ultime settimane. In porta ci sarà dunque Buffon, mentre Kulusevski verrà sicuramente impiegato dal primo minuto. Lo svedese dovrebbe giocare nel ruolo di seconda punta e non di esterno di centrocampo, affiancando così l'inamovibile Cristiano Ronaldo. In difesa possibile conferma dopo la gara d'andata per la coppia centrale formata da Demiral e De Ligt, entrambi rimasti a riposo in campionato, mentre sugli esterni spazio a Cuadrado e Danilo. A centrocampo Arthur non è al meglio a causa di qualche linea di febbre e dovrebbe quindi essere sostituito da Rabiot, impiegato al fianco di Bentancur. Confermato McKennie nel ruolo di esterno destro, mentre sul lato opposto del campo dovrebbe agire Chiesa. JUVENTUS (4-4-2) Probabile formazione: Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo