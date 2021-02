L'allenatore della Juventus è evidentemente soddisfatto per la conquista della finale della Coppa Italia dopo lo 0-0 nel ritorno contro l'Inter: "Handanovic è stato il migliore in campo, le occasioni più nitide le abbiamo avute noi. Ronaldo, Morata e Dybala insieme? Non li ho mai avuti tutti a disposizione"

In rimonta in campionato, finalista in Coppa Italia, in corsa in Champions e con una Supercoppa italiana già in bacheca. La stagione di Andrea Pirlo alla guida della Juventus prosegue a vele spiegate e l'allenatore è molto soddisfatto per quanto fatto vedere nel doppio confronti con l'Inter: " Speravo in questi risultati nonostante io sia debuttante - dice a fine gara - Da giocatore era più facile, da allenatore devi pensare per 30 teste diverse, per ora siamo abbastanza soddisfatti, non abbiamo fatto nulla, c’è ancora metà stagione e dobbiamo riposare per preparare la sfida di sabato".

"Difesa migliorata? Ho quattro centrali forti"

Se le qualità offensive di questa Juve non sono state mai messe in discussione, l'aver registrato una difesa che è molto migliorata in solidità sembra la chiave di lettura per spiegare i tanti risultati positivi dell'ultimo periodo: "In queste due partite hanno giocato de Ligt e Demiral ma io ho 4 centrali forti che hanno assimilato il nostro modo di difendere. Noi difendiamo sempre 4-4-2, poi quando impostiamo modifichiamo in base alla pressione degli avversari. Oggi costruivamo con Bentancur che si abbassava tra i centrali e i terzini che venivano in mezzo al campo".

"Handanovic il migliore, l'Inter non ha quasi mai tirato"

Ed ancora: "Dicono che mi sono 'allegrizzato'? Va bene se poi vinco quello che ha vinto lui". Nello specifico sulla gara: "Oggi siamo stati bravi perché l’Inter non ha quasi mai tirato in porta e Handanovic è stato il migliore in campo, le occasioni più nitide le abbiamo avute noi. Morata-Ronaldo-Dybala insieme? Spero di averli tutti a disposizione perché finora non li ho avuti, quando li avrò speriamo di trovare una soluzione che innalzerebbe la qualità".