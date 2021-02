Pirlo avanza Cuadrado e fa riposare McKennie e Chiesa

La formazione di partenza di Andrea Pirlo riserva qualche sorpresa rispetto alle aspettative della vigilia. In conferenza stampa l'allenatore bianconero aveva preannunciato l'utilizzo di Buffon in porta e di Kulusevski al fianco di Ronaldo. La novità del giorno riguarda Cuadrado, che viene impiegato sulla fascia destra ma in posizione più avanzata: sarà Danilo quindi a fare il terzino sulla stessa corsia, mentre a sinistra si rivede Alex Sandro. Panchina dunque per McKennie e anche per Chiesa: al suo posto gioca titolare Bernardeschi.