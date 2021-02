Le parole dell'allenatore azzurro dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: "L'Atalanta ha iniziato meglio, poi abbiamo preso il pallino del gioco in mano. Il terzo gol ci ha spezzato le gambe e un'altra squadra poteva prenderne anche cinque, noi invece abbiamo reagito. Ora la Juve: in queste partite gli stimoli vengono da soli. Ma dobbiamo recuperare giocatori". E su De Laurentiis: "Non ci ho parlato"

L'Atalanta batte il Napoli al Gewiss Stadium e vola in finale di Coppa Italia. Nulla da fare per gli azzurri: dopo lo 0-0 dell'andata, nella semifinale di ritorno non è bastato il gol di Lozano sommato a una buona reazione nella ripresa dopo il doppio vantaggio nerazzurro firmato da Zapata e Pessina nel primo tempo. A chiudere i conti e fissare il risultato sul 3-1 finale è stato ancora il centrocampista ex Verona. Tanta delusione per Gennaro Gattuso, intervenuto a fine gara ai microfoni della Rai: "Di sicuro potevamo fare meglio sui tre gol - ha esordito l'allenatore del Napoli -, nel primo tempo è stata nettamente meglio l'Atalanta e abbiamo fatto fatica, mentre nel secondo tempo abbiamo avuto il pallino del gioco. Poi però il terzo gol ci ha tagliato le gambe: un'altra squadra avrebbe anche potuto prendere quattro o cinque gol, noi invece abbiamo reagito e fatto buone cose. Purtroppo non basta. Ora bisogna tenere la testa alta e ritrovare energie e entusiasmo. Quest'ultimo a volte lo abbiamo, a volte no".