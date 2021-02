Prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta il ds azzurro ha parlato del futuro dell'allenatore in panchina: "Società e squadra sono con Gattuso, crediamo in questo progetto. Poi a fine anno tireremo le somme"

Il momento non è dei più semplici e in casa Napoli continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Gennaro Gattuso in panchina, nonostante la recente conferma arrivata direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis. Prima del fischio d'inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, gara da molti ritenuta fondamentale per la stagione del club azzurro, a fare chiarezza sulla questione ci ha pensato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.