Come cambia la Coppa Italia: il nuovo formato

6/9 ©LaPresse

LA FORMULA IN CORSO



Fino alla stagione in corso, le squadre partecipanti alla Coppa Italia erano in totale 78: 20 dalla Serie A, 20 dalla B, 29 dalla C e 9 dalla D. Partivano fin dal primo turno eliminatorio i club della Serie D e 27 della C, poi dal secondo turno spazio alle restanti due società di C e alle 20 di B. E la Serie A? 12 squadre entravano dal terzo turno, le 8 big protagoniste solo a partire dagli ottavi di finale