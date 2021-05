Prima della finale di Coppa Italia, un centinaio di tifosi nerazzurri si sono radunati sotto l’albergo dell’Atalanta per incoraggiare i calciatori. La squadra è uscita nel piazzale dell’hotel per ricambiare il saluto. Un lungo ed emozionante incontro, con i giocatori colpiti dall’affetto. Gasperini ha ringraziato con un discorso: "Per noi siete un grande stimolo. Faremo di tutto per vincere. Il traguardo più bello sarà ritrovarci allo stadio, sarà il successo più grande"

ATALANTA-JUVE, LE PROBABILI FORMAZIONI