Costacurta su Atalanta-Juve: "Per me esiste una favorita ed è l'Atalanta. L'ha dimostrato durante tutto l'anno, ha punti in più della Juve, e ha fatto meglio soprattutto nell'ultimo periodo. E' tornata la macchina da guerra che è sempre stata negli ultimi tre anni nel girone di ritorno. Poi il poter alzare la coppa crea un po' di tensione in giocatori non abituati e questo può inficiare la loro prestazione. Ma comunque vedo favorita l'Atalanta".