L'allenatore della Juve commenta il successo sull'Atalanta che vale il secondo titolo stagionale, dopo la Supercoppa, per i bianconeri: "Volevamo vincerla e l'abbiamo meritata questa coppa. Se mi confermerei? Certo ma poi sarà la società a decidere" LA JUVENTUS HA VINTO LA COPPA ITALIA

C'è grande soddisfazione nelle parole di Andrea Pirlo dopo il successo sull'Atalanta per 2-1 che vale la vittoria della Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa, nel giorno del suo compleanno: "E’ stata una bellissima partita tra due grandi squadre che si sono battute finalmente davanti al pubblico - dice - Avevamo voglia di vincere e di portare a casa questo trofeo. Ci siamo messi in testa che questa coppa dovevamo portarla a casa, la Juve l’ha meritata. La sostituzione di Chiesa? Volevamo toglierlo, non era al meglio e poi ha fatto gol, per lui è una grande soddisfazione". Nello specifico sulle difficoltà incontrate a inizio gara: "Nel primo tempo non siamo riusciti a pressarli alti, nel secondo tempo lo abbiamo fatto bene e per questo siamo riusciti poi a tenere bene la partita - prosegue - Le difficoltà di questa stagione? Ce ne sono state tante, queste vittorie non cancellano gli alti e bassi ma come mia prima stagione ho imparato molto, nonostante non si riesca ad avere il 100% dei risultati positivi poi arrivano queste soddisfazioni. Se mi riconfermerei alla Juve? Certo, faccio l’allenatore per questo, perché amo il calcio, amo allenare, amo questa società, poi decideranno loro ma il mio obiettivo è quello di continuare".

"Mi aspetto un Bologna che giochi alla morte" approfondimento Chiesa-gol, Coppa alla Juve: Atalanta ko 2-1 Ed ancora: "Quest'anno ci è mancata un po’ di determinazione in alcune partite e per questo dobbiamo giocare una gara che deciderà il nostro futuro per il campionato. Sembra prematuro parlare ora degli aggiustamenti e della prossima stagione, ora dobbiamo solo cercare di recuperare e guadagnarci un posto in Champions. L’Atalanta con il Milan? Non dobbiamo dirgli come giocare, affronteranno l’ultima gara al meglio come hanno sempre fatto. Il Bologna? Mi aspetto che si giochi la gara alla morte come è giusto che sia. Le critiche? Sono consapevole di quello che c’è al di fuori del campo, non leggo i giornali. Lo spogliatoio? Solo gossip, mai avuto problemi con i ragazzi.