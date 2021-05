La decisione arriva tre mesi dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter. La Procura Federale ha concluso le indagini dopo che Conte e l'Inter hanno patteggiato un'ammenda da 2mila euro a testa. Lo scrive la Figc in un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il motivo è l'ammenda per l'allenatore nerazzurro, Antonio Conte, per il dito medio rivolto alla dirigenza bianconera nell'intervallo del match dell'Allianz Stadium, disputato il 9 febbraio 2021. "Uscendo dal campo e prima di entrare negli spogliatoi - scrivono dalla Figc - il tecnico nerazzurro aveva indirizzato verso la dirigenza della Juventus un gesto volgare e irriguardoso".