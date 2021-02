Finale teso di partita. Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, termina 0-0. A raggiungere la finale sono i bianconeri dopo la vittoria per 2-1 nell'andata di San Siro, ma la partita non si esaurisce al triplice fischio dell'arbitro Mariani. La sfida, animata da diversi momenti di tensione da ruggini pregresse soprattutto tra Conte e la dirigenza bianconera, prosegue infatti fuori dal campo. Il primo momento di tensione arriva a fine primo tempo: le scintille a distanza sono state quelle tra la panchina dell'Inter e la tribuna, nel momento in cui la dirigenza della Juve - che segue la partita proprio alle spalle della panchina - ha fatto rientro nei pressi degli spogliatoi. Protagonista, in questo primo caso, l'allenatore dell'Inter, reo di aver rivolto alla dirigenza bianconera un dito medio al momento di imboccare il tunnel che porta agli spogliatoi, probabilmente a causa del trattamento a lui riservato durante la prima frazione di gioco. Poi, dopo la pausa tra il primo e il secondo tempo, la contesa riprende in campo e anche tra spalti e panchina, culminando al momento del triplice fischio che sancisce la qualificazione in finale della Juve. Al momento di lasciare la tribuna a fine gara, infatti, il presidente bianconero viene pescato dalle telecamere mentre pronuncia una frase non proprio cordiale nei confronti del suo vecchio allenatore, più volte apostrofato con diversi insulti. Un chiaro riferimento al gesto dell'intervallo, ma anche il frutto di vecchie ruggini, che una partita così accesa come quella tra Juve e Inter di certo non può aver dissolto. Anzi.