Poco prima dell'ingresso del Centro Sportivo Bortolotti, sede dell'Atalanta, all'indomani della sconfitta con la Juventus nella finale di Coppa Italia è comparso uno striscione d'incoraggiamento alla squadra. " Il cuore soffre... siamo orgogliosi di voi - si legge, a caratteri nerazzurri -. Grazie ragazzi. Forever Atalanta until the end ". Il drappo bianco, che non porta la firma di alcun gruppo di tifosi organizzato, è stato appeso alla recinzione della sede, lungo corso Europa, visibile agli automobilisti di passaggio.

Gollini: "Ci dispiace, Begamo"

E’ stato il portiere Pierluigi Gollini a esprimere lo stato d’animo per non aver portato il trofeo a casa. "Ci dispiace Bergamo, con tutto il cuore! Il dolore è tanto ed è condiviso! Mi sento solo di dire che ci meritavamo qualcosa di più!", le sue parole in un breve post nel primo pomeriggio. La squadra, che ha pernottato in sede a Zingonia al rientro da Reggio Emilia, oggi non è scesa in campo per il consueto allenamento.