CR7 ha aggiunto un'altra coppa alla sua incredibile bacheca, il suo 30° titolo con la maglia dei club. Vincendo anche la Coppa Italia, l'attaccante ha conquistato tutti i trofei giocati in carriera fatta eccezione per il campionato portoghese e la Coppa Uefa (entrambi disputati per un solo anno con la maglia dello Sporting Lisbona). Ecco il palmares completo di Cristiano Ronaldo

