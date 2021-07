Coppa Italia, il programma del turno preliminare

La Coppa Italia riparte, con il nuovo formato comunicato dalla Lega Serie A. Si ritorna in campo nel week-end del 7 e 8 agosto con le prime quattro partite del turno preliminare. Saranno impegnate in queste gare otto squadre che nella scorsa stagione hanno disputato il campionato di Serie C e che occupano le posizioni dal 37° al 44° posto del ranking. Ci saranno quindi le tre società promosse direttamente in Serie B (Como, Perugia e Ternana), l'Alessandria che ha vinto i play-off, oltre a Catanzaro, Avellino, Sudtirol e Padova che hanno perso gli ultimi spareggi promozione.