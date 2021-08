Entra nel vivo la Coppa Italia 2021/2022. Questo weekend di Ferragosto saranno chiamate in campo dodici squadre di Serie A che affronteranno un test ufficiale a una settimana dall'inizio del prossimo campionato. Si partirà questo venerdì 13 agosto con lo Spezia che sarà ospite del Pordenone alle 17:45. Alle 18:00 sarà il turno del Genoa che ospiterà il Perugia. Nella serata di venerdì invece sono in programma Udinese-Ascoli (ore 20:45) e Fiorentina-Cosenza (ore 21:00). Sabato 14 agosto il programma della Coppa Italia si aprirà con Benevento-SPAL (ore 17:45). A seguire, nel pomeriggio il Cittadella ospiterà il Monza (ore 18:00). In serata, sarà il turno dell'Hellas Verona che affronterà in casa il Catanzaro (ore 20:45) e del Cagliari che ospiterà il Pisa (ore 21:00). La domenica di Ferragosto sono in programma quattro partite che vedranno impegnate altre tre squadre di Serie A: l'Empoli giocherà contro il Vicenza (ore 17:45), il Venezia contro il Frosinone (ore 20:45) e il Torino contro la Cremonese (ore 21:00), mentre nel pomeriggio ci sarà spazio anche per Parma-Lecce (in programma alle 18:00). Il programma del 1° turno di Coppa Italia si chiuderà lunedì 16 agosto, con Crotone-Brescia (ore 17:45), Bologna-Ternana (ore 18:00), Salernitana-Reggina (ore 20:45) e Sampdoria-Alessandria (ore 21:00).