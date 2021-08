Coppa Italia: gli accoppiamenti dei sedicesimi

Si sono chiusi i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2021-22. Stabiliti, dunque, gli accoppiamenti dei sedicesimi, turno a cui non prenderanno ancora parte le big di Serie A che scenderanno in campo a partire dagli ottavi di finale. Ecco tutte le gare e il calendario

Con le ultime gare dei trentaduesimi di finale, si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2021-2022. Assente dai sedicesimi il Bologna battuto dalla Ternana neopromossa in Serie B. A questo turno non prenderanno ancora parte le big di Serie A che entreranno in gioco solo dagli ottavi di finale in qualità di teste di serie. Il prossimo turno della coppa nazionale verrà giocato a metà dicembre (il 15 per esattezza secondo il calendario già stabilito). Questi gli accoppiamenti.

Sedicesimi di finale