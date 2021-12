Coppa Italia, il tabellone completo

La Coppa Italia 2021-2022 sta per entrare nel vivo. Grazie ai sedicesimi di finale conosceremo i nomi delle otto formazioni che affronteranno le otto teste di serie che entreranno in corsa dagli ottavi, in programma il 12 e 19 gennaio 2022. Nella parte alta del tabellone ci saranno Juventus, Sassuolo, Napoli e Atalanta; dall'altra Milan, Lazio, Roma e Inter. Si giocheranno sfide di sola andata (in caso di parità tempi supplementari e rigori) fino alle semifinali dove le partite si giocheranno al meglio dei 180 minuti. La finalissima, invece, si disputerà l'11 maggio 2022.