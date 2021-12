La squadra di Andreazzoli cala il poker e affronterà l'Inter agli ottavi. Al quarto d'ora la sblocca La Mantia, ma immediato è il pari di Cancellieri. Lasagna colpisce una traversa, nella ripresa Mancuso riporta i suoi avanti su calcio di rigore (assegnato con l'on field review) e poi fa doppietta. Bajrami cala il poker, palo anche per Florio. Nel finale la riaprono Ilic, su punizione deviata dalla barriera, e Ragusa ma non basta. Espulso La Mantia al 93'

VERONA-EMPOLI 3-4

15' La Mantia (E), 18' Cancellieri (V), 66' rig., 70' Mancuso (E), 74' Bajrami (E), 86' Ilic (V), 89' Ragusa (V)



VERONA (3-4-2-1): Pandur; Cetin, Coppola, Sutalo; Ruegg (85' Tameze), Hongla, Miguel Veloso (69' Ilic), Ragusa; Cancellieri, Bessa (85' Terracciano); Lasagna (69' Florio). All. Tudor



EMPOLI (4-3-1-2): Ujkani; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas (5' Stulac, dal 78' Ricci), Asllani, Bandinelli (78' Henderson); Bajrami (87' Cutrone); Mancuso, La Mantia. All. Andreazzoli



Ammoniti: Stulac (E), Romagnoli (E), Sutalo (V), Hongla (V), Cutrone (E)



Espulsi: La Mantia al 93' per rosso diretto