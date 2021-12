12/14 ©Ansa

COME FUNZIONA. Ottavi e quarti in gara unica, come già avvenuto nel turno preliminare, trentaduesimi e sedicesimi. Se c'è parità nei 90' ci saranno i supplementari e, eventualmente, i rigori. Semifinali su andata e ritorno. Vale la regola del gol in trasferta (anche negli eventuali supplementari), poi eventualmente i rigori. La finale è in gara unica all'Olimpico: se parità nei 90' ci sono i supplementari e, eventualmente, i rigori.