Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni

Alle 18 al "Maradona" gli uomini di Spalletti e quelli di Italiano si affronteranno per stabilire chi sarà a raggiungere l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia, in programma per il prossimo 9 febbraio

Sarà Napoli-Fiorentina la seconda gara degli ottavi di finale di Coppa Italia: dopo la vittoria dell'Atalanta in casa contro il Venezia, toccherà agli uomini di Spalletti e di Italiano giocare per la qualificazione ai quarti di finale. Giovedì pomeriggio alle 18 gli azzurri faranno il loro esordio nella competizione, mentre per la Fiorentina si tratterà del secondo turno dopo la vittoria nei sedicesimi di finale contro il Benevento.

La probabile formazione del Napoli leggi anche Coppa Italia, il tabellone completo degli ottavi Luciano Spalletti dovrebbe dare continuità alla squadra vista in campo contro la Sampdoria, con un'unica eccezione: dal primo minuto ovviamente non ci sarà Lorenzo Insigne, che nello scorso turno di campionato è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Al suo posto ci sarà Politano, che con Mertens ed Elmas andrà a comporre il tridente alle spalle dell'unica punta Petagna. In porta confermato Ospina, mentre in difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam "protetti" dai due mediani Demme e Lobotka. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti.