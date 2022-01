L'allenatore biancoceleste ha presentato la gare degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese chiedendo concentrazione massima: "Potremo fare pochi cambi e non possiamo permetterci di pensare alle prossime partite. Per noi è una competizione importante e dobbiamo solo pensare a passare il turno"

"Vogliamo passare il turno, lo spirito con il quale bisognerà scendere in campo è questo". Idee chiare per Maurizio Sarri, che presenta così il prossimo impegno della sua Lazio, che martedì 18 gennaio alle 17:30 scenderà in campo all'Olimpico contro l'Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia. "Si tratta di una manifestazione importante - ha detto l'allenatore biancoceleste ai canali ufficiali del club - e la affronteremo senza avere retropensieri. Dispiace non avere a disposizione tanti ricambi, motivo per cui non sarà semplice sotto l'aspetto mentale e fisico. Ma dobbiamo rigare dritto".