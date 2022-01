Infortunio per l'attaccante argentino, uscito in lacrime dopo pochissimi istanti dall'inizio della sfida di Coppa Italia contro l'Empoli. A contrasto con Romagnoli, El Tucu ha avvertito un fastidio al flessore della coscia sinistra e ha dovuto abbandonare il match lasciando spazio a Sanchez. Risentimento muscolare per Correa: nelle prossime ore l'Inter valuterà in modo più approfondito le sue condizioni

Brutte notizie per l'Inter nella serata di Coppa Italia. Dopo soli 2 minuti dal fischio d’inizio dell’ottavo di finale contro l’Empoli, Joaquin Correa ha rimediato un infortunio ed è stato costretto a lasciare il campo. Lo ha fatto sulle sue gambe ma in lacrime, problema muscolare in seguito a un contrasto con Romagnoli che lo ha travolto a centrocampo. Immediatamente El Tucu ha avvertito dolore al flessore della coscia sinistra, gettandosi a terra. I compagni hanno subito richiamato la panchina per prestare soccorso all’argentino, che è uscito piangendo dal campo e lasciando spazio ad Alexis Sanchez. Si tratta di un risentimento muscolare: nelle prossime ore l’Inter valuterà in modo più approfondito le condizioni di Correa.