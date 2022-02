Mou: "Per me Inter eterna, ma amo la mia Roma"

È un José Mourinho con l'umore diviso quello che parla al termine della gara persa contro l'Inter. Un match durante il quale i tifosi dell'Inter gli hanno tributato striscioni e cori ma che ha visto la Roma eliminata dalla Coppa Italia: "Se ha prevalso il lato emozionale o quello della partita? Sono due cose diverse e che possono coesistere - spiega Mourinho - Il modo in cui mi hanno aspettato e accolto qui, il regalo che Marotta e Zanetti mi hanno fatto (uno San Siro in argento e cristallo su cui c'è scritto 'questa è sempre casa tua'), la gente che è stata buona con me, questo è il lato emozionale e io non nascondo che il rapporto con l'Inter e la sua gente è eterno, ma io sono venuto qui per vincere per la mia Roma e per la mia gente che sono i tifosi della Roma". Sulla gara nello specifico: "Dopo i primi 5' la Roma ha giocato molto bene e non è facile contro l'Inter - spiega ancora - Abbiamo avuto un paio di opportunità da gol clamorose, nel secondo tempo la gara stava girando dalla nostra parte, recuperavamo palla bene e uscivamo bene anche se non abbiamo fatto grandi occasioni. Abbiamo fatto una buona partita, il gol di Sanchez ha cambiato le cose".