Mourinho torna per la prima volta a San Siro come avversario dell'Inter, dopo il confronto dello scorso dicembre in campionato all'Olimpico di Roma. Come sono andate le sue prime volte da antagonista in casa delle sue ex squadre? Ecco il riepilogo dei precedenti, ordinati seguendo il percorso della sua carriera: due volte ha sconfitto il suo vecchio club e una di queste evoca piacevoli ricordi proprio ai nerazzurri