All'ultimo secondo la Fiorentina ha trovato la vittoria al Gewiss Stadium, eliminando l'Atalanta dalla Coppa Italia e conquistando così la qualificazione alle semifinali. Una vera e propria beffa per i nerazzurri, che erano in vantaggio per 2-1 fino al 71' e anche in superiorità numerica dal 79', ma che si sono ritrovati sconfitti nel finale per 2-3. Ha fatto molto discutere il gol decisivo segnato da Milenkovic, a causa di un fuorigioco di Bonaventura prima della conclusione vincente. Gasperini ha preferito il silenzio, ne ha parlato invece Umberto Marino: "Vorrei chiedere spiegazioni sulla lettura del fuorigioco, perché se De Roon rimette tutti in gioco allora vuol dire che in questi anni non ho capito ancora niente – le parole del direttore generale nerazzurro – Gli errori ci sono, purtroppo però accadono un po' troppo spesso anche in campionato. Non vedere un fuorigioco del genere per me è un errore grave, dispiace perdere una semifinale per un episodio del genere al 93'. Ma, ripeto, gli errori fanno parte del gioco, quindi dobbiamo accettarli e pensare alla prossima partita".