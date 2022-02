L'impatto da nuovo acquisto della Juve è stato devastante, un gol all'esordio in campionato e la conclusione decisiva (deviata da Tressoldi), che ha consentito alla Juventus di battere il Sassuolo e di qualificarsi per le semifinali di Coppa Italia, dove ad attendere i bianconeri c'è la Fiorentina, ex squadra proprio di Dusan Vlahovic: "Sembra che gioco da molto tempo in questa squadra? Ci vuole ancora del tempo per integrarmi al meglio ma voglio ringraziare i miei compagni, il mister e la società per come mi hanno accolto - dice - Per me è un onore giocare con questa maglia e essere a disposizione della squadra". Sulla già più che apprezzabile intesa con Morata e Dybala: "C'è in campo e fuori anche perché sono innanzitutto dei bravi ragazzi e poi sono dei grandi campioni, io sono il più giovane e devo imparare da loro".



Inevitabile un pensiero sulla semiffinale con la Fiorentina, ex squadra dell'attaccante: "Non mi accoglieranno bene al Franchi? Onestamente io penso solo alla partita e a vincere, non mi interessa altro, la giocherò come se fosse una gara come le altre".