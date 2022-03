Pioli felice a metà: "Buon pari ma meritavamo noi"

Florenzi: "A Napoli con fiducia e coraggio"

Tra i migliori in campo nel Milan c'è stato Alessandro Florenzi, valore aggiunto pe rla squadra di Pioli: "C’è un livello di crescita importante in questa partita rispetto alle ultime due che abbiamo giocato in campionato - dice - Il rammarico è nel primo tempo, il secondo è stato equilibrato, ma nel primo dovevamo far meglio nell’ultimo guizzo per portarci in vantaggio". Sulla sfida al Napoli in campionato: "Dobbiamo ripartire dalla prestazione di questa sera e portarla anche al Maradona. Sappiamo che sarà una gara importante per noi e per loro ma dobbiamo portare avanti questo coraggio e questo atteggiamento di squadra e avere fiducia nella squadra e in noi stessi". Florenzi si sta ritagliando un ruolo davvero importante in questo Milan: "Sono io che devo dare tutto quello che ho per la squadra e devo fare il possibile per mettere in difficoltà l’allenatore - spiega ancora - Siamo tanti giocatori bravi e tutti cerchiamo di remare verso la stessa direzione. Del Napoli dobbiamo temere il loro gioco, la loro impronta che mister Spalletti ha saputo dare, lui sa cosa penso del suo gioco e di ciò che ha portato a Roma, all’Inter e al Napoli, è un allenatore molto bravo".



Sulle recenti difficoltà che ha incontrato il Milan con le piccole: "La testa fa tanto, le motivazioni, ci sono alcune gare in cui scatta una molla e altre in cui manca, dipende anche da una questione tattica perché se non trovi spazi diventa difficile, mentre quando una squadra ti viene a prendere e ti concede più spazio ci permette di essere più efficaci". Un Florenzi in forma sarà utile anche alla Nazionale: "Io devo solo trovare continuità per me per poi mettere anche in difficoltà Mancini, in Nazionale serviranno delle prestazioni importanti per un obiettivo fondamentale che ha l’Italia".