Venuti: "Riprendiamo ciò che destino ci ha tolto"

Dopo lo sfortunato autogol che ha regalato il successo ai bianconeri, il difensore viola ha scritto un messaggio su Instagram: "Niente drammi, lavoreremo per riprenderci quello che il destino ci ha tolto. La Fiorentina ha mostrato a tutti come si gioca a calcio"

Lo sfortunato autogol al 91' che ha deciso la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus (0-1 per i bianconeri), poi le lacrime di rabbia e la delusione al triplice fischio finale. Lo sfogo di Lorenzo Venuti, consolato da tutti a fine gara, Vlahovic in testa, il giorno dopo la sconfitta contro la Juve si trasforma in un lungo posto du Instagram, nel quale il difensore viola condensa il suo stato d'animo: "Sognavo che finisse in maniera diversa perché ci tenevo troppo, per i miei compagni, per la società, per Firenze e i fiorentini. Il destino però aveva altri piani e ha voluto che finisse cosi. Ma niente drammi perché i problemi veri sono altri purtroppo", ha scritto il terzino destro della Fiorentina su Instagram il giorno dopo l’amara sconfitta contro i bianconeri al Franchi.

"La Fiorentina ha mostrato a tutti come si gioca a calcio" leggi anche Fiorentina-Juventus 0-1. HIGHLIGHTS Al di là del risultato, maturato proprio con un suo sfortunato autogol (deviazione su cross di Cuadrado dalla destra), Venuti torna ad analizzare il match tra Fiorentina e Juventus: "La verità è che stasera si è vista una squadra che ha fatto vedere a tutti cosa significa giocare a calcio. Non sono/ siamo perfetti, ho/ abbiamo dei limiti è vero ma ci metteremo subito al lavoro per migliorarci e colmarli come sempre abbiamo fatto e per riprenderci ciò che stasera il destino ci ha voluto togliere”. Il difensore della Fiorentina – entrato in campo nella ripresa al posto dell’infortunato Odriozola – ha poi voluto ringraziare il popolo viola: “Grazie a tutti i fiorentini per il sostegno pre e post partita… stasera avete vinto voi. E grazie anche a chi critica perché siete uno stimolo in più per migliorare con l’ obiettivo di farvi mordere la lingua. FORZA VIOLA”.

