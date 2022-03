1/20 ©LaPresse

Accoglienza 'infernale' per Dusan Vlahovic al Franchi, dove torna per la prima volta dopo il suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus nel mercato di gennaio. Fischi e cori assordanti hanno accompagnato l'entrata in campo e ogni tocco del giocatore.

FOTO E PODCAST. L'ACCOGLIENZA A VLAHOVIC DELLA FIESOLE