Cori contro Vlahovic: Fiorentina multata

Il giudice sportivo ha sanzionato il club viola con un'ammenda di 10.000 euro: "Intonato coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria". Sette calciatori in diffida, rischiano di saltare la finale

Gli insulti dei tifosi della Fiorentina a Dusan Vlahovic nella semifinale d'andata di Coppa Italia costano caro al club viola. Il giudice sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha sanzionato la società con 10.000 euro di multa. La motivazione è chiara: "per avere, i suoi sostenitori, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria". Un pericolo che la Fiorentina aveva considerato già alla vigilia, quando aveva chiesto ai propri sostenitori di evitare cori razzisti e discriminatori. Oltre ai fischi, però, nei confronti di Vlahovic sono arrivati anche degli insulti. Non è l'unica multa che la Fiorentina dovrà pagare dopo la semifinale d'andata. Sia la viola che la Juventus, infatti, hanno ricevuto un'ammenda di 2.000 euro "per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara".