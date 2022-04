Dopo l’andata dello scorso 1 marzo, l’arbitro Mariani dirigerà anche il derby di ritorno. Per la sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Fiorentina è stato scelto invece Doveri. Vediamo le designazioni delle sfide che decreteranno le finaliste di Coppa Italia di questa stagione

È il momento: tra il 19 e il 20 aprile conosceremo le finaliste dell’edizione 2021-2022 di Coppa Italia. Si parte con l’attesissimo derby tra Inter e Milan (0-0 all’andata) che replicheranno la sfida appassionante per il primo posto in campionato. Mercoledì il ritorno tra Juventus e Fiorentina (1-0 per i bianconeri all’andata). A San Siro raddoppierà l’arbitro Mariani, che aveva già diretto l’andata. All'Allianz Stadium andrà Doveri. Le designazioni complete