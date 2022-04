Quattordici mesi dopo la storia si ripete. L'Inter vince 3-0 contro il Milan e Lautaro Martinez segna una doppietta. Stavolta in palio non c'erano i tre punti, ma la qualificazione alla finale di Coppa Italia. "Sognavo una partita così perché c'erano i miei genitori - racconta l'attaccante argentino - Non posso chiedere di più. La vittoria la dedico a loro perché mi danno la spinta per non farmi cadere". Una notte da protagonista assoluto per l'argentino che in stagione aveva segnato in tutte le competizioni tranne che in Coppa Italia: "Sono contento perché giocheremo un'altra finale. Lavoriamo per portare l'Inter in alto e l'abbiamo dimostrato un'altra volta. La gente è contenta per questo, adesso guardiamo avanti". Lautaro ha poi mandato un messaggio ai tifosi che hanno riempito San Siro: "Ringrazio sempre questo pubblico - spiega - Qualche parola non mi è piaciuta, ma difendo sempre questa maglia. Mi hanno dato tanta fiducia e io cerco di ripagarla in campo".