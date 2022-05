Juve-Inter, l'arbitro della finale è Valeri

Il fischietto romano, alla sua prima finale di Coppa Italia, sarà coadiuvato da Giallatini e Preti. Al Var Di Paolo e Abisso. Valeri dirigerà la Juventus per la quarantesima volta in carriera; trentacinque, invece, i precedenti con l'Inter

Sarà Paolo Valeri l'arbitro della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, in programma mercoledì alle ore 21.00 allo stadio Olimpico. Il fischietto romano sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini di Roma 2 e Fabiano Preti di Mantova. Quarto ufficiale Simone Sozza di Seregno. Al var ci saranno Aleandro Di Paolo di Avezzano e Rosario Abisso di Palermo. Sarà la prima finale di Coppa Italia in carriera per Valeri che ha diretto la Supercoppa Italiana nella stagione 2014-2015 e 2020-2021. In entrambi le occasioni si affrontarono Juventus e Napoli. Nel primo caso, a Doha, vinsero gli azzurri ai rigori; nel secondo precedente, invece, vinse la Juventus per 2-0 con i gol di Cristiano Ronaldo e Morata.

I precedenti con Juventus e Inter

Valeri dirigerà la Juventus per la 40^ volta in carriera, la quarta in questa stagione dove i bianconeri non hanno mai perso (vittorie in campionato contro Torino e Sampdoria, pareggio contro il Venezia). Il bilancio totale è di 22 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. Per l'arbitro romano, invece, sarà la 36^ volta con l'Inter. Lo score è di 19 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. L'unico precedente stagionale risale alla sfida di campionato vinta contro il Napoli (3-2) il 21 novembre 2021.