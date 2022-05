L'Inter ha vinto la 75^ edizione della Coppa Italia, l'ottava della sua storia. I nerazzurri hanno battuto all'Olimpico 4-2 la Juventus dopo i tempi supplementari. Nel postpartita Simone Inzaghi ha esultato: "Siamo andati oltre gli obiettivi dello scorso luglio, ma è merito del calcio che abbiamo espresso durante l'anno e delle ottime partite che siamo riusciti a fare. Abbiamo vinto due coppe che mancavano da anni e sono molto soddisfatto per la società, per i ragazzi e per questi tifosi". Poi Inzaghi ha analizzato la finale: "Ero abbastanza tranquillo, anche se con una squadra forte e ben organizzata come la Juventus devi sempre stare sul pezzo. Ho aggiustato qualcosa in corsa, ma è stata una vittoria voluta e meritata. Sono molto soddisfatto. Ora testa al campionato: abbiamo fiducia, vediamo quello che succede".