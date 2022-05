Il croato, decisivo nella finale di Coppa Italia contro la Juventus (4-2), ha risposto in modo polemico alla domanda sul rinnovo (va in scadenza a fine giugno): "Con i giocatori importanti non si parla alla fine. Dovete sapere anche questo...". Poi suona la carica per le ultime due partite di campionato: "Dobbiamo vincere e aspettare. Nel calcio può succedere di tutto"

