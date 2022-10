approfondimento

Cremonese agli ottavi con il Napoli: Modena ko 4-2

Dopo una serie infinita di calci di rigore, la Sampdoria di Dejan Stankovic batte l’Ascoli e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà la Fiorentina. Un match equilibrato terminato 1-1 ai tempi regolamentari e poi 2-2 ai supplementari. Nella lotteria dei calci di rigore è decisivo l’errore dal dischetto di Guarna: il suo tiro è parato dal collega Contini.

Primo tempo

Il primo tempo non è esaltante ma vede comunque due reti: al 10’ sono i blucerchiati a passare in vantaggio con Valerio Verre, bravo a sfruttare un pallone recuperato da Sabiri. L’ex centrocampista del Verona batte Guarna con un tiro preciso in diagonale. Dopo averla sbloccata, però, la Samp perde terreno ed è l’Ascoli a trovare il gol del pari con Collocolo, pescato da Botteghin, che supera Murru e batte Contini in uscita.

Il secondo tempo

Nella ripresa, Stankovic prova a dare la scossa e lo fa con i cambi: entrano Caputo prima e Gabbiadini poi, ma Bucchi risponde mandando in campo Bidaoui e Gondo. Ed è proprio il centravanti ivoriano, autore di un ottimo avvio di stagione, a sfiorare la rete del vantaggio per l’Ascoli al 70’ con un colpo di testa, su punizione di Falasco, che finisce fuori di poco. All’87’ è ancora Gondo ad andare vicino all’1-2, bravo in questo caso Contini a chiudere lo specchio della porta in uscita. Secondo tempo che finisce dunque 1-1 con le due squadre che vanno ai supplementari.

Supplementari e rigori

Nei 30 minuti aggiuntivi, occasioni per Gabbiadini e Bidaoui ma a segnare è Donati che al 110’ porta l’Ascoli in vantaggio. Quando sembrava tutto finito per la Samp, arriva al 118’ il pari di Ciccio Caputo che di testa batte Guarda e fissa il risultato sul 2-2. Ai calci di rigore battono tutti e 22 i calciatori in campo, la decide la parata di Contini sul collega portiere Guarna.