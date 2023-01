Al via i quarti di finale di Coppa Italia a San Siro, dove alle 21 si affrontano Inter e Atalanta. Inzaghi rilancia dall'inizio Lukaku in coppia con Lautaro. Per Skriniar forse nemmeno la panchina, dopo le voci di mercato delle ultime ore. Gasperini pensa di confermare l'undici dello scorso weekend. Convocato Demiral

