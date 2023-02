Dopo l'eliminazione nei quarti di Coppa Italia per mano della Fiorentina, il tecnico granata non ha risparmiato qualche frecciata alla società per il mercato di riparazione: "Ilic è un giovane con ampi margini di crescita, ma ora non è meglio di Lukic". Smentite però le voci di un litigio con il direttore sportivo Davide Vagnati: "Certe cose non dipendono da lui"

Il Torino è stata una delle società più attive sul mercato negli ultimi giorni, ma ciò non è bastato per soddisfare le richieste del tecnico Ivan Juric . Il tecnico croato è stato molto critico con l'operato del club nel post-partita di Fiorentina-Torino.

Juric: "Ilic non è ancora al livello di Lukic"

Ad aver deluso molto Juric è stata la cessione di Sasa Lukic al Fulham. Il giocatore era in scadenza di contratto nel 2024 e la società ha incassato circa 9 milioni di euro dall'operazione: "Abbiamo perso un grande giocatore sostituendolo con uno che deve e può crescere col tempo, un 2001 come Ilic. Usciamo un po' indeboliti senza un pezzo forte. Poi magari si rivela meglio, ma la mia critica è questa, così ci ritroviamo in situazioni di svantaggio difficili da gestire bene". Nessuna lite però con il direttore tecnico Davide Vagnati: "Mi dispiace che escano fuori notizie non vere su liti con lui, non ci sono mai state polemiche anche perché su certe cose non decide".