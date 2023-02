Vlahovic dall'inizio e Pogba di nuovo assente. Sono le principali novità di formazione per la Juventus annunciate da Massimiliano Allegri in vista del quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio. All'Allianz Stadium, giovedì ore 21, si rivedrà dal 1' l'attaccante serbo, che non gioca una partita da titolare dal 21 ottobre, contro l'Empoli: "Vlahovic dovrebbe giocare dall'inizio, gli altri devono ancora decidere - ha detto l'allenatore bianconero in conferenza stampa - Bisogna pensare nell'ottica dei 120 minuti". Nuovamente assente, invece, Pogba per un problema ai flessori: "Paul è indisponibile per un indolenzimento ai flessori - ha spiegato Allegri - Dopo tanti mesi di inattività, quando si alza il livello in allenamento vengono fuori dei dolori. Lui ha fatto una bella partita in allenamento la settimana scorsa, poi ha avuto degli indolenzimenti e dolori. Il motore deve ancora assestarsi e serve tempo, così come è avvenuto per Chiesa prima dell'infortunio".