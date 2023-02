All'Olimpico la Roma ospita la Cremonese che agli ottavi ha eliminato il Napoli. Mourinho ha perso Spinazzola e dovrebbe far riposare Smalling e Abraham: davanti c'è Belotti. Ballardini pronto a lanciare l'ex giallorosso Afena-Gyan dal 1' Condividi

Chiuso il mercato e archiviato il "caso Zaniolo", la Roma torna in campo (questa sera, all'Olimpico, alle 21) con la testa ai quarti di Coppa Italia, dove affronta la Cremonese che ha eliminato il Napoli. Mourinho, alle prese con alcune assenze e con la necessità di far riposare qualche titolare acciaccato, dovrebbe dare spazio a Belotti in avanti.

Roma, davanti c'è Belotti vedi anche Wijnaldum in gruppo: con l'Empoli potrebbe esserci Senza Spinazzola, uscito nel corso della partita contro il Napoli e fuori per un mese a causa della lesione al flessore della gamba destra, Mourinho dovrebbe schierare Mancini, Kumbulla e Ibanez davanti a Rui Patricio, facendo rifiatare Smalling. Sulle corsie, Zalewski a sinistra e Celik a destra, a centrocampo spazio a Bove e Camara, in ballottaggio con Cristante. Verso la panchina Matic (che viene da due gare di fila), così come Abraham, uscito malconcio dalla partita col Napoli ma recuperato. In attacco c’è Belotti, con El Shaarawy e Dybala alle spalle. In tribuna il nuovo acquisto, Diego Llorente.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Camara, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Dybala; Belotti. All. Mourinho