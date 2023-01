L'olandese ha preso parte alla seduta insieme alla squadra: è la prima volta dall'infortunio subito ad agosto in allenamento. Non sarà convocato per la Coppa Italia con la Cremonese, lo sarà contro l'Empoli. Il centrocampista potrebbe rientrare il sabato successivo a Lecce, in una prova generale per la sfida di Europa League contro il Salisburgo

Un'ottima notizia per la Roma: per la prima volta dall’infortunio subito ad agosto, Georginio Wijnaldum ha svolto l’allenamento con il resto del gruppo. L’olandese, che ad agosto aveva riportato la frattura della tibia in seguito a uno scontro in allenamento, vede dunque sempre più vicino il rientro. Non figurerà tra i convocati di Mourinho per la sfida di Coppa Italia di domani contro la Cremonese, povrebbe esserlo sabato per la sfida di campionato contro l’Empoli. Questione di giorni, comunque, ormai, per vedere di nuovo in campo il centrocampista, che è probabile possa rientrare sabato 11 a Lecce, in una prova generale della sfida di Europa League di giovedì 16 febbraio nei playoff contro il Salisburgo, visto che Wijnaldum verrà inserito in lista Uefa. Il rientro è vicinissimo, Mourinho avrà finalmente a disposizione il grande colpo estivo che non ha praticamente mai potuto utilizzare. Nell’ultimo giorno di mercato, praticamente come un nuovo acquisto.